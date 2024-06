CASALE SUL SILE (TREVISO) «Siamo distrutti. Non abbiamo voglia di parlare. In questo momento abbiamo solo bisogno di stare tranquilli». I genitori di Filippo Simionato sono chiusi nel dolore per la morte improvvisa del loro figlio più grande. Sono mille le domande che rimbalzano in testa in questi istanti. La vita di Filippo non è stata semplice. Era una persona fragile. Seguiva una cura farmacologica per problemi di natura psichica. Nonostante questo, però, a sua modo aveva sempre cercato di affrontare le difficoltà.

LE DIFFICOLTA’

Dopo aver lasciato la scuola, aveva cominciato a frequentare dei corsi serali per ottenere il diploma. Con alti e bassi. Prima studiava in un istituto di Mestre. Qui era arrivata una bocciatura. Di seguito aveva cambiato scuola. Fino alla decisione di abbandonare gli studi per provare a concentrarsi definitivamente sul mondo del lavoro. Aveva una passione particolare per la musica. Nei mesi scorsi, dopo essere diventato maggiorenne, aveva anche iniziato a pensare alla patente per la macchina.

IL RITRATTO

«Filippo era un po’ timido e decisamente riservato – racconta chi ha avuto modo di conoscerlo – non si vedeva troppo in giro e sembrava sempre sulle sue». Il percorso terapeutico mirava a superare anche questi nodi, che quando crescono oltremodo rischiano di diventare invalidanti. I residenti nella zona lo vedevano passare di tanto in tanto lungo via Schiavonia. Ma a quanto pare non ci sono mai stati particolari contatti. Quel che è certo è che a Filippo gli interessi non gli mancavano.

LA FAMIGLIA

La famiglia era arrivata a Casale sul Sile qualche anno fa. Nonostante il cognome Simionato qui sia parecchio diffuso, non è tra i rami storici del paese. La mamma, Barbara Bardi, è originaria di Musestre, frazione di Roncade. Mentre il padre, Alessandro Simionato, è cresciuto nella zona di Mogliano. Quest’ultimo lavora come libero professionista nel settore della riparazione e manutenzione di macchine ed elettrodomestici. Adesso tutto il paese si stringe alla famiglia. Ai due genitori e alla loro figlia più piccola, ancora minorenne. L’intera comunità, per quanto possibile, sta condividendo questo grande dolore. Il tutto in attesa di poter dare l’ultimo saluto a Filippo. La data del funerale potrà essere fissata solo una volta fatta definitivamente chiarezza sulle cause della morte del giovane. Dopodiché Casale potrà accompagnare il 18enne nel suo ultimo viaggio e idealmente stringersi in un abbraccio ancora più stretto alla famiglia. I genitori sono ancora sconvolti: mercoledì mattina sono precipitati all’improvviso nel baratro peggiore: perdere un figlio nel fiore degli anni. E per di più in circostanze ancora in gran parte da chiarire.