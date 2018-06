La battaglia del consigliere di Mareno: «I miei interventi saranno solo in lingua veneta»

di Elisa Giraud

MARENO DI PIAVE - Il leone di San Marco (forse) ruggirà in. Il consigliere comunale di minoranzaè intenzionato, infatti,. «Ho già comunicato la mia intenzione, in via informale, al segretario comunale afferma Bortoluzzi, eletto con la lista della Lega che mi ha dato un sì di massima». Bortoluzzi è tornato in consiglio comunale, dove era già stato tra le file dell'opposizione durante i mandati di Eugenio Tocchet, dopo essere stato anche, seppure per breve tempo, consigliere regionale per la lista Indipendenza noi Veneto. Militante del Carroccio dunque ma con un marcato accento indipendentista. «Non c'è nulla che lo vieti afferma il segretario comunale Giuseppe Munari C'è comunque sempre da tener presente il buon andamento del consiglio comunale. Tuttavia spetta al presidente del consiglio comunale decidere».Ecco dunque la prima grana per il neo eletto presidente del consiglio comunale Alberto Ceschel. «Ad oggi non ho ricevuto alcuna richiesta in tal senso prende tempo Ceschel Prenderò una decisione quando e se arriverà tale istanza e dopo aver verificato se è diritto del consigliere fare questa richiesta, in base alle norme e al regolamento comunale». Il regolamento del consiglio comunale in vigore a Mareno (l'ultima modifica è stata fatta nel 2015) non fa cenno a questioni linguistiche. Non sono contenute disposizioni in merito alla lingua nella quale ci si deve esprimere nel corso delle assemblee consigliari e nemmeno in che lingua scrivere le proposte di deliberazione e di emendamenti (art. 20), interrogazioni e mozioni (art. 21), il verbale del consiglio comunale. Riguardo a quest'ultimo, al punto 4 dell'articolo 55, viene precisato che«gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore».È proprio sulla «massima chiarezza possibile» che il sindaco ha qualche perplessità in caso di uso del veneto. «Il consigliere Bortoluzzi si prende la responsabilità politica verso cittadini e posteri afferma Gianpietro Cattai della comprensione di eventuali interventi in veneto e della loro interpretazione da parte di terzi». In generale riguardo all'idea dice «fatte salve la richiesta ufficiale e le dovute verifiche, non sono contrario, ma l'amministrazione comunale continuerà ad esprimersi in italiano». C'è poi da considerare l'aspetto legato alla trascrizione dei verbali delle sedute consigliari. «Se si tratta di un veneto comprensibile afferma il segretario comunale potrà essere trascritto testualmente». A questo proposito, il sindaco Cattai precisa che «il Comune non si sobbarcherà costi aggiuntivi». Per la società che esegue il service della trascrizione del consiglio comunale infatti potrebbe non risultare facile riportare il testo dell'intervento tal quale, considerato che viene fatto con mezzi automatici.Esistono almeno un paio di precedenti simili sul tema. Quello di Paolo Tonin, sindaco di Campo San Martino, il quale fa tradurre in Veneto i documenti comunali che risultano dunque in doppia lingua. E quello di Giovanni Furlanetto, ex consigliere regionale di Prima il Veneto, che nei suoi interventi si esprimeva in lingua veneta. In questo caso giocava in casa visto che la Regione ha riconosciuto il veneto come lingua e ha emanato una legge per la tutela della minoranza linguistica. Legge che però è stata bocciata dalla Consulta. In zona inoltre, in ambito statale ma non comunale, c'è il caso di Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia e medico di base nel suo paese, il quale ha scritto degli avvisi riguardanti la sua attività ambulatoriale in veneto ed è stato richiamato sia dall'azienda sanitaria che dal Prefetto. Un bilinguismo amministrativo che Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, ha definito «trovate che possono far sorridere».