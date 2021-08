Deteneva "farmacia" di farmaci dopanti e armi: 30enne denunciato

TREVISO - Per detenzione di grosse quantità di farmaci dopanti e armi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviso hanno denunciato un 30enne trevigiano, incensurato: i farmaci erano di provenienza estera (contenenti principi attivi come oxandrolone, testosterone, metenolone e somatropina), trovato anche un bilancino di precisione. Scoperti anche 5 grammi di cocaina, una carabina non denunciata e di non libera vendita, 3 coltelli a serramanico. L'uomo è stato denunciato per i reati di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi.