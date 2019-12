Derubato un imprenditore poi fuga con pistole e gioielli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUSEGANAUna pistola, gioielli, denaro e preziosi. Colpo dei ladri all’interno dell’abitazione di un imprenditore di 53 anni, a Susegana in via Morgante II. Il furto risale a mercoledì scorso. Ignoti sono entrati in casa scassinando la porta d’ingresso e una volta dentro hanno messo letteralmente sottosopra quasi tutte le stanze, a caccia di tutto ciò che di prezioso potesse essere trafugato.