Era fisioterapista ma faceva anche il dietologo: denunciato dai Nas

TREVISO - I militari del Nas di Treviso, al termine di approfonditi accertamenti, hanno denunciato per esercizio abusivo della professione sanitaria il titolare di uno studio fisioterapico nella zona del Montello. L'uomo, 71 anni, in possesso del solo titolo-abilitazione di fisioterapista, svolgeva illegalmente la professione di medico (valutando le patologie cliniche mediante visita diretta dei pazienti con prescrizioni di terapia fisioterapica), di dietologo e di biologo/nutrizionista (effettuando anamnesi, rilevando valori fisici e peso corporeo, prescrivendo diete con successive visite mediche di controllo.

La segnalazione è partita dall'Ordine dei biologi che monitorando gli annunci online si è accorto che il fisioterapista si allargava anche ad ambiti per cui non era abilitato, in particolare l'alimentazione. A quel punto sono scattate le indagini dei Nas, con appostamenti all'esterno dell'ambulatorio e testimonianze dei pazienti, che hanno confermato attività "extra" del 71enne.