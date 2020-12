Tenta di sfuggire al controllo: scoperto con 19 dosi di marijuana, spacciatore denunciato

TREVISO - Deve rispondere dell'accusa di detenzione a fini di spaccio S.B., 30enne originario del Gambia denunciato martedì sera dalla Squadra volante della questura di Treviso. Gli agenti hanno notato l'uomo lungo viale Orleans in sella a una bicicletta. Quando l'africano ha scorto le divise ha accelerato e cercato di cambiare strada, venendo però fermato subito dopo. Già noto per reati inerenti il traffico di droga, il 30enne è stato trasferito in questura e perquisito. Sono così stati recuperati 19 involucri di marijuana, 16 dei quali già confezionati in piccole dosi pronte per la vendita. lo straniero aveva anche con sé 345 euro in banconote, ritenuti proventi dello spaccio. Lo stupefacente e i contanti sono stati sequestrati, mentre nei confronti di S.B. è stata formalizzata una denuncia a piede libero.

