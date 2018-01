Dentisti pubblici low cost: 15 euro per sistemare una carie

di Mauro Favaro

TREVISO -20 euro e 10 centesimi. Che diventano 37,70 euro con l'inserimento di un perno. L'otturazione di una carie con cementi temporanei? 15,65 euro. Un impianto dentale? 87,95 euro. E così via.Sono solo alcuni dei prezzi che verranno applicati dal pool di dentisti che l'Usl della Marca punta ad allestire nelper fare anche alle cliniche dentali dell'est Europa, a cominciare dalla Croazia, che con preventivi stracciati attirano ogni anno frotte di italiani e di trevigiani. Basti pensare che in un centro specializzato di Rijeka per un impianto dentale si devono sborsare circa 300 euro. Che è comunque meno della metà del prezzo praticato negli studi privati dei dentisti in Italia. In questi ambiti, ovviamente, dipende da caso a caso. Un quadro clinico non è praticamente mai identico a un altro. Ma le cifre nude e crude fanno già intuire quanto potrebbe essere vantaggioso il servizio odontoiatrico pubblico che frulla nella testa dipronto a eseguire non solo le urgenze o gli interventi sulle persone fragili, come succede oggi, ma anche tutti gli interventi di installazione di protesi e apparecchi, come avviene negli studi privati. Per questi ultimi bisognerebbe pagare pure a borgo Cavalli.che è già sulla scrivania dello stesso Benazzi, però, è estremamente economico e concorrenziale. Anche per questo è lo stesso direttore generale a frenare gli entusiasmi. Facile immaginare che con tali prezzi gli ambulatori del distretto di Treviso verrebbero letteralmente presi d'assalto.dei cittadini che oggi rinvia gli appuntamenti dal dentista per problemi di natura economica, fino ad arrivare a rinunciarci definitivamente, troverebbe un riferimento sicuro. Per questo per il momento è meglio andarci con i piedi di piombo. L'auspicio della direzione dell'azienda sanitaria provinciale è di poternel distretto di borgo Cavalli entro la fine di quest'anno. Sarebbe già una rivoluzione.