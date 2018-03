Coppia di librai compra bus inglese "Dennis" diventa negozio viaggiante

di Mauro Favaro

TREVISO -. Dennis è un autobusrigorosamente rosso. Un double-decker del 1999 che, dopo anni di onorato servizio lungo le linee del trasporto pubblico di Londra, sta per essere trasformato in una libreria viaggiante. Acquistato lo scorso novembre, ora è arrivato nel capannone didue. Il loro progetto si chiamae Parole in movimento è anche il nome della loro startup. E il senso è letterale. I loro libri saranno davvero in movimento. Viaggeranno a bordo di Dennis. Loro lo chiamano semplicemente così, come uno di famiglia. «La nostra idea è di portare i libriIn particolare nei paesi dove non ci sono librerie spiega Simone il bus ci servirà per portare fuori i libri senza aspettare che siano i clienti e i lettori a raggiungere un negozio». Trasportare Dennis in Italia è stata un'impresa. La coppia l'ha acquistato perPoco più di 9mila euro. E poi, dato che per problemi assicurativi non poteva ancora circolare, l'ha fatto arrivare via nave da Southampton a Livorno...