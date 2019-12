Armi alla mala: «Rovinato dal gioco». Pellizzari, racconto choc della madre

di Gabriele Zanchin

SAN ZENONE - Denis Pellizzari soffre di. Una forma patologica grave dalla quale solo di recente ha caminciato a uscire. A dirlo non è solo la madre: basta guardare i gratta e vinci che l’uomo ha inspiegabilmente e gelosamente custodito nel seminterrato, nascondendoli alla vista dei familiari. Un viaggio nell’abisso che l’ha portato a cercare soldi in tutti i modi possibili. Fino all’ultimo:alla. A raccontare l’incredibile retroscena è proprio lo la mamma di Denis,. Siede composta nel salotto di casa che si affaccia sul poligono di tiro e sull’armeria “SportGun” al centro della complessa indagine che ha portato in carcere il figlio, due padovani e un albanese, questi ultimi con l’accusa di aver taglieggiato un imprenditore castellano.