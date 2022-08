Castelfranco, viaggio in zone infette: contagiato dalla febbre Dengue. Scatta l'ordinanza del Comune per evitare la diffusione

CASTELFRANCO VENETO - Scoperto un caso di Dengue a Castelfranco Veneto. A contrarre la febbre durante un recente viaggio in zone infette è stato un residente nel comune del Trevigiano. Subito è stata pubblicata l’ordinanza per contenere la diffusione dell'infezione ed è stata prevista la disinfestazione dell’area interessata almeno fino al prossimo 16 agosto.

Dengue. Ordinanza per contenere il contagio



L’ordinanza dispone una serie di misure volte a ridurre al massimo il rapporto tra popolazione densità di insetti vettore, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi. Il sindaco, Stefano Marcon, ha commentato: «Come previsto dai Protocolli, appena abbiamo ricevuto la notizia dall’Ulss 2 riguardo la presenza di un caso di Dengue da importazione ci siamo attivati per mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare la diffusione degli insetti vettore, zanzara tigre in particolare. Per questo nei prossimi giorni l’area interessata dal caso sarà oggetto di disinfestazione ma chiediamo anche ai cittadini della zona di praticare un ulteriore sforzo mettendo in atto tutta una serie di comportamenti preventivi e precauzionali utili per contenere la proliferazione degli insetti».



Nello specifico, l’ordinanza obbliga tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

di permettere l'accesso degli operatori della ditta Triveneta di Vigonza (PD) incaricata del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata. di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali fino al termine delle operazioni, previste fino al martedì 16 agosto, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana.



Ordina inoltre ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di: