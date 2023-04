Le colline si stanno spopolando: dalla zona di Vittorio Veneto all’intera fascia pedemontana del Prosecco, compresa Valdobbiadene. Calano gli abitanti anche in sinistra Piave. A reggere ormai è solo la destra Piave, nell’area tra Treviso, Mogliano, Castelfranco e Montebelluna. Ma senza grossi picchi. Oggi, di fatto, è già un successo non perdere residenti, tra calo delle nascite, giovani che vanno all’estero e migranti che scelgono di cercare fortuna in altri Paesi. L’andamento dell’inverno demografico nella Marca è stato fotografato dall’ufficio di statistica della Regione, elaborando i dati Istat. Negli ultimi dieci anni il livello di crescita della provincia è rimasto sostanzialmente a zero. I trevigiani oggi sono poco meno di 878mila, sempre più anziani.

LA TENDENZA

Ma non è tutto immobile. E’ cambiata, e sta continuando a cambiare, la distribuzione nel territorio. Il confronto tra l’ultimo censimento e quello del 2011 evidenzia le difficoltà dei comuni più piccoli. In questo periodo storico la tendenza è a concentrarsi nei paesi che hanno già più di 10mila abitanti. Con tutto ciò che ne consegue anche sul fronte dei servizi, come confermano i nodi legati ai problemi delle scuole nel mettere assieme nuove classi prime e quelli dovuti alla carenza di medici di famiglia. La pedemontana, a conti fatti, ha perso oltre il 5% della popolazione.

L’EMORRAGIA

Lo spopolamento è più che mai intenso a Fregona. Qui nell’ultimo decennio il calo è stato di quasi l’11%. A livello assoluto vuol dire essere scesi da 3.161 a 2.815 abitanti (346 in meno). Il comune che ha perso più residenti proprio in termini assoluti, invece, è Valdobbiadene. Quasi 700 in meno in dieci anni: da 10.700 a 10.002 (per un calo del 6,5%). Discorso simile per Tarzo, che ha visto sparire più di 350 abitanti (-7,6%). Vede diminuire il numero di residenti anche Vittorio Veneto, l’unica città in calo tra quelle di riferimento a livello di distretto nella Marca. Qui la diminuzione ha superato il 4,5% (quasi 1.300 abitanti in meno: da 28.602 a 27.310). Di seguito c’è il filotto della pedemontana: Revine (-5,8%), Refrontolo (-4,7%), Cison (-6,4%), Follina (-7,3%), Miane (-8,2%), Segusino (-6%) e Farra di Soligo (-5,1%). Questa ultima, in particolare, ha perso quasi 460 residenti: da 8.967 a 8.508. Infine, perdono terreno in modo consistente anche Sarmede (-6,5%), Monfumo (-8,6%) e Portobuffolè (-6,6%).

CRESCITA ZERO

Nella zona di Oderzo e di Motta di Livenza i numeri sono un po’ meno drastici. Ma comunque costantemente in diminuzione. A Oderzo e dintorni si è a crescita zero. Ci sono piccole eccezioni. Ma si tratta di situazioni che sembrano estemporanee rispetto al quadro generale. Nella destra Piave, di contro, la popolazione è in timido aumento. Nessuna esplosione, va sottolineato, ma almeno la situazione regge.

IN CONTROTENDENZA