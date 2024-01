CARBONERA (TREVISO) - Addio alla cartiera Burgo, la demolizione avverrà dopo un anno dall’approvazione del piano interventi, che è stato impostato quest’anno. Quindi si parla del 2025-2026. «Il rumore della sirena del cambio turno e quello dello sfiatatoio dei camini scandivano il passare delle ore allo stesso ritmo dei rintocchi dell’orologio del campanile. La cartiera era un gigante lugubre e misterioso che lavorava giorno e notte, ma era anche un amico, perché dava lavoro a metà del paese». I cittadini di Carbonera ricordano così la storica cartiera al confine con la frazione di Pezzan negli utlimi giorni della sua lunga vita. La cartiera verrà, infatti, demolita per fare posto ad un nuovo quartiere residenziale tra Carbonera e Pezzan, un parco urbano con un’area per il parcheggio. È stato approvato il piano di demolizione della struttura e riqualificazione dell’area, con bonifica del suolo. «Saranno mantenuti la ciminiera della fornace e alcuni altri immobili di pregio, così abbiamo concordato con la proprietà - chiarisce il sindaco Federica Ortolan - Abbiamo rispetto della valenza sociale e storica dell’impianto, che costituisce una parte significativa della memoria storica del Comune».



LA CUBATURA

«Come tutti i siti industriali in zona non congrua, ossia al di fuori di una zona industriale, la cubatura della cartiera può essere riconvertita in altra destinazione d’uso - spiega il primo cittadino - Abbiamo stretto un accordo con la proprietà e al suo posto sorgerà un quartiere residenziale progettato nel rispetto degli indici di edificabilità delle diverse zone. A Pezzan, dove l’indice è più basso, verranno costruite villette basse, mentre nella parte di Carbonera, che ha un indice di edificabilità più alto, abbiamo pensato a delle abitazioni plurifamiliari». «L’obiettivo era quello di eliminare un ecomostro che da oltre vent’anni, dal fallimento dell’attività, non rendeva più. Anzi, portava problematiche di degrado urbano, essendo una struttura molto vecchia. Una riqualificazione dell’area era pertanto necessaria e consentirà di restituire alla cittadinanza un parco urbano con parcheggio e, appunto, una lottizzazione per un’area residenziale».



IL PIANO

Il piano d’azione è già ben delineato. «Esperita la procedura del Pat (piano di assetto del territorio), si passa al Pi (piano di interventi) e all’obbligo di demolizione - prosegue Ortolan - Solo dopo ci saranno gli elementi per pensare in dettaglio ad una pianificazione più puntuale, anche se gli indici di edificabilità sono già stati individuati». La cartiera di Pezzan non è solo uno dei simboli del territorio, carico di valenze e di memorie storiche, ma è anche un luogo che, per una grande fetta dei cittadini di Carbonera, è stato paragonabile ad una vera e propria casa. «Mia madre e i miei zii sono nati lì dentro, in quanto mio nonno era capocartiera - ricordano alcuni - Io stesso ci ho trascorso l’infanzia perché le mie cugine hanno continuato per un bel po’ a vivere lì. Insomma è un bel pezzo di storia locale che se ne va».