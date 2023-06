PAESE (TREVISO) - Per chi l'ha già avvistata in giro per la città più che un "Ritorno al futuro" è stato un piacevole ritorno al passato. Quanti di voi, infatti, dopo aver visto l'avvincente saga di Robert Zemeckis (il primo episodio è del lontano 1985), non ha desiderato salire, almeno una volta, sulla DeLorean con cui Martin (interpretato da Michael J.Fox) e il dottor Brown (Christopher Lloyd) viaggiano nel tempo? Un automobilista "segnalato" in questi giorni a Paese ha realizzato questo piccolo sogno, e ora fa torcere il collo a tutti i passanti, neanche fosse una bella donna, ogni volta che attraversa la città con la sua DeLorean Dmc-12, in tutto e per tutto, flusso canalizzatore a parte, identica a quella attorno alla quale si sviluppano le avventure dei tre film.

D'altronde era stato proprio Doc, il dottor Brown, a dirlo: «Se devo realizzare una macchina del tempo, perché non usare una bella macchina»? Un ragionamento che non fa una piega e che deve aver di certo influenzato anche il proprietario trevigiano di uno dei circa 9mila modelli di Dmc-12. Chi ha incrociato in questi giorni la macchina, dalla tangenziale di Treviso a Paese, in un quartiere residenziale, dove è stata vista posteggiata, non ha perso l'occasione per fare uno scatto con il telefonino e girare la foto a parenti ed amici.

Perchè in effetti la DeLorean, più passano gli anni, più si trasforma davvero in una macchina del tempo, altroché finzione, perché capace di far tornare giovane chi la guarda, anche se per pochi secondi, facendo riaffiorare nella mente un mondo di ricordi.