Cima Grappa, Sacrario Militare nel degrado: l'assessore Donazzan scrive al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti

PIEVE DEL GRAPPA - L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro del Veneto, Elena Donazzan, ha inviato una lettera al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti per denunciare «il grave degrado» in cui versa il Sacrario Militare di Cima Grappa: una situazione, spiega l'assessore, documentata nelle ultime ore anche da diverse fotografie scattate da visitatori rimasti mortificati dalla situazione. Nella lettera Donazzan dettaglia la presenza di «erbacce, sporcizia, rotture in diverse tombe ed inoltre, in alcune giornate, la presenza scomposta e non rispettosa di visitatori» e, rivolgendosi al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, sottolinea l'assenza nei compiti di vigilanza e di cura dello stesso in questo periodo di chiusura della mobilità dovuta al Covid.

L'assessore regionale ricorda inoltre che «il Sacrario Militare è stato, nel tempo, curato dai volontari dell'Associazione Nazionale Alpini che con apposita convenzione coprono le giornate festive, perché i Nostri militari non fanno servizio». Donazzan chiede infine di «intervenire e di farlo duramente proprio perché questo Nostro cimitero nazionale sul Monte Sacro alla Patria non sia abbandonato da quello Stato che, spesso e non a torto, è oggetto di critiche». © RIPRODUZIONE RISERVATA