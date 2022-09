Treviso. Fanno un picnic sotto la Loggia e abbandonano i rifiuti, la rabbia del sindaco: «Non sono ragazzate, è un comportamento da menefreghisti»

TREVISO - Mangiano sotto la loggia e abbandonano i rifiuti. Un vero e proprio banchetto, probabilmente tra giovani, che si sono presi una pizza d'asporto in cartone, qualche lattina di coca cola da bere e poi, una volta finito di mangiare, hanno lasciato tutto lì, a terra. Sotto la Loggia, uno dei luoghi più caratteristici e tipici di Treviso, molto apprezzata anche dai turisti.

Ad accorgersi dell'abbandono dei rifiuti dopo l'improvvisato picnic, è stato lo stesso primo cittadino Mario Conte che questa mattina, primo settembre, è andato personalmente a verificare la situazione e ha anche provveduto a pulire l'area. «Ragazzi, io sono sicuro che quando andate in giro e vedete scene come quella che ho trovato io stamattina sotto la Loggia dei Cavalieri non dite di certo "wow". Anzi - commenta il sindaco - Non è l'atteggiamento giusto ma un comportamento da menefreghisti. Queste non sono ragazzate, non è il risultato di una serata alternativa e non è essere al passo coi tempi. Immaginiamo insieme un modo di vivere in comunità diverso. Nel frattempo, siccome a me l’”onto” fa schifo, ho pulito io».