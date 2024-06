TREVISO – «Restituitelo. Questo furto è uno scempio». È fermo il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi, nel condannare l'episodio di martedì sera. Sparito il defibrillatore lungo la Restera, più precisamente quello che si trova nel tratto tra Villa Carisi e i fabbricati in ristrutturazione degli ex Mulini. Nessuna idea ancora su chi sia stato, né se sia il frutto di una ragazzata o di un'azione orchestrata da dei professionisti. Ma, qualsiasi sia il caso, l'appello del direttore Benazzi non ha tardato ad arrivare: «Rubare un defibrillatore è un vero scempio. È uno strumento che salve le vite - ha tuonato - È un doppio danno: morale, oltre che economico. Spero che chiunque lo abbia preso, lo riporti indietro». «Costa tra gli 800 e i mille euro - prosegue - se a trafugarlo sono stati dei professionisti li invito a riportarlo, dato che possono comprarselo da sé. Se invece sono stati dei ragazzi l'appello è lo stesso: il defibrillatore è una salvezza che serve a tutta la comunità. Anche loro un giorno potrebbero averne bisogno».

Il danno

Il defibrillatore della Restera era, tra l'altro, frutto di una donazione di privati e inserito dall'Usl in collaborazione col comune: «Chi aveva donato questo defibrillatore lo aveva fatto con l'obiettivo di salvare delle vite. Lungo la Restera passa parecchia gente che corre e cammina - spiega Benazzi - e anche diversi anziani. Il defibrillatore serve. Non posso che definire uno scempio l'averlo preso». «Se è uno scherzo, o una bravata, riportatelo», ribadisce.

È grande anche l'indignazione di chi lungo la Restera ci abita: «Restituitelo» è lo stesso appello che viene dai cittadini, pieni di rabbia e sdegno: «Non si capisce come si possa commettere un gesto del genere, che va a danno di tutta la comunità. Anche di quegli stessi autori della bravata». Così come i passanti, e i tanti utenti che utilizzano la Restera per correre o camminare: «Quel defibrillatore era una sicurezza in più per tutti», hanno commentato. Che senso aveva rubarlo? È quello che si chiedono sia i cittadini che l'azienda sanitaria: «È un dispositivo che va a vantaggio di tutti - ha aggiunto Benazzi - La sua utilità è esclusivamente quella di essere utilizzato nelle emergenze». Difficile, perciò, immaginarvi altra destinazione d'uso, così come l'ipotetica vendita. Ora nel posto rimasto vacante è stato affisso un cartello: «Dispositivo non disponibile causa furto».