«Clandestini e spacciatori, le espulsioni funzionano». Il sindaco con Salvini

TREVISO - Il sindaco di Treviso, Mario Conte (Lega), si schiera con il ministro Matteo Salvini sul tema del decreto sicurezza, sottolineando che il provvedimento «è efficace, e sta portando benefici». «Fra l'altro, la nostra città - aggiunge - è stata la prima in Italia in cui tale provvedimento è stato applicato, con le espulsioni di spacciatori e clandestini. Il decreto si sta dimostrando assolutamente irrinunciabile per garantire la sicurezza dei cittadini, ristabilire l'ordine con strumenti e dotazioni per le Forze dell'ordine e per difendere i nostri confini dall'incertezza, dai business sulla pelle dei migranti e dalla criminalità. I sindaci che ne annunciano la sospensione o la disapplicazione stanno portando avanti una mera strumentalizzazione politica o, molto probabilmente, sono nostalgici della gente lasciata bighellonare per le strade e nei parchi a spacciare sostanze stupefacenti ai ragazzini».

