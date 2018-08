di Mattia Zanardo

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Alla fine potrebbero essere a rischio n, compresi quelli a, più. Perché gli effetti dellaimposta dalsarebbero tali da rendere gli stabilimenti italiani della, ae a, non più sostenibili.Tanto da convincere laa cui fa capo l'azienda specializzata ine apparecchi, magari negli altri stabilimenti in Cina o in Slovacchia. Queste particolari produzioni, infatti, sono caratterizzate da un forte: i trattorini si realizzano in autunno-