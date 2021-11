Ricavi e utile in crescita per la De' Longhi spa. Ieri in consiglio d'amministrazione ha approvato i risultati relativi ai primi 9 mesi dell'esercizio 2021. Il periodo ha registrato un trend in forte crescita ad un tasso high single digit, con un aumento dei 45,9% dei ricavi netti, rispetto all'esercizio precedente, e un utile netto di 243,5 milioni di euro, +134,2% rispetto allo scorso anno.

