Dba group, due contratti per 1.6 milioni da Terna

VILLORBA - Dba Group, società di Villorba di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, ha ottenuto da parte di Terna due contratti per la progettazione di stazioni elettriche in Centro Italia e il coordinamento della sicurezza in Friuli Venezia Giulia, per un valore complessivo di 1,16 milioni di euro. Gli incarichi hanno durata entrambi di 48 mesi.

«Gli investimenti infrastrutturali sulla rete elettrica nazionale e sui nodi di interconnessione con i Paesi limitrofi - rileva l'amministratore delegato di Dba, Raffaele De Bettin - sono previsti in forte crescita grazie all'evoluzione delle tecnologie di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e ai conseguenti necessari adeguamenti infrastrutturali. Il nostro obiettivo per i prossimi anni - aggiunge - è quello di proseguire e potenziare il supporto ai grandi operatori nella realizzazione o nell'ammodernamento di impianti di trasporto dell'energia elettrica». Dba ha chiuso il 2019 con ricavi per 61 milioni e impiega oltre 600 addetti.

