FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - «Non ho fatto nulla di straordinario, ho semplicemente aiutato delle persone in difficoltà, in questi casi non ci penso mai due volte prima d’intervenire». Commenta così Davide Nadai, 31enne di Soligo, caporale maggiore dell’Esercito Italiano e atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Sitting Volley, con una laurea in Progettazione e gestione del turismo culturale, quanto accaduto a Roma. Ha sventato un borseggio ai danni di una coppia di turisti, facendo poi intervenire le forze dell’ordine che hanno provveduto a bloccare i malviventi. «Non mi aspettavo tutta questa attenzione» prosegue e racconta come è avvenuto il fermo dei 5 borseggiatori alla stazione metro Barberini della Capitale. «Sabato scorso, 1 giugno, stavo camminando insieme a alcuni miei amici carabinieri: il luogotenente Stefano Ruaro, il maresciallo capo Massimiliano Riccio, il brigadiere capo Marco Menicucci e il vice brigadiere Raffaele Di Luca. Eravamo tutti in borghese e apparteniamo al Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. In prossimità dei tornelli all’interno della stazione, gli addetti della sala monitor, dal nostro atteggiamento avevano forse compreso che eravamo dei militari e quindi ci hanno chiesto aiuto».

IN SALA MONITOR

«Ci hanno condotto nella sala monitor della videosorveglianza e ci hanno fatto vedere in diretta che c’erano cinque personaggi che stavano borseggiando una coppia di turisti. Noi senza dare sospetti ci siamo avvicinati ai binari e dopo averli circondati li abbiamo bloccati, ancora con il malloppo in mano. Le vittime, una coppia di mezza età proveniente dalla Turchia non riuscivano a capire cosa stesse accadendo, ma quando abbiamo fatto vedere loro la merce che gli avevano appena rubato, si sono rese conto del rischio che avevano corso».

I RINGRAZIAMENTI

«A questo punto abbiamo allertato la polizia competente sul territorio. Insieme abbiamo fatto il fermo e l’identificazione di tutti gli arrestati in flagranza di reato. Abbiamo restituito il malloppo ai legittimi proprietari, i quali non terminavano più di ringraziarci e di elogiarci per il tempestivo intervento». Terminata la parata di domenica 2 Giugno, per la Festa della Repubblica, alla quale hanno partecipato anche Nadai e i suoi colleghi paralimpici, alcuni alti ufficiali informati del provvidenziale intervento dei militari, hanno rivolto loro parole di elogio e di ringraziamento. «Questi sono i militari italiani, non possiamo non essere orgogliosi di loro». «Faccio i complimenti al caporal maggiore Davide Nadai –ha detto ieri il sindaco Mattia Perencin- che si conferma essere un ragazzo di sani principi e un esempio di forza, coraggio e determinazione da seguire. Un orgoglio per tutta la comunità. Oltretutto Davide è anche candidato alle prossime elezioni comunali nella mia lista».