Montebelluna. A 18 anni Davide diventa “eccellenza nazionale” da 10 in pagella. Primo nella gara fra istituti professionali

MONTEBELLUNA (TREVISO) – Il suo prof di meccanica, da oltre trent'anni insegnante all'Ipsia, di dieci in pagella, finora, nella sua carriera non ne aveva mai dati. Ma la bravura del suo alunno Davide Gasparetto, 18enne di Trevignano con la passione per la meccanica, lo costringerà, a quanto pare, a superare un tabù, proponendo per una volta il voto tondo tondo. Perché Davide, alunno della classe 4A produzioni industriali e artigianali dell'Einaudi Scarpa di Montebelluna, ma anche calciatore del Treviso nella categoria Juniores, è davvero un'eccellenza oltre a essere, a detta dei suoi prof, un ragazzo d'oro. Non a caso, si è classificato primo alla “Gara Nazionale per gli studenti che frequentano il IV anno degli Istituti Professionali Industria ed Artigianato per il Made in Italy-declinazione meccanica” a Bassano del Grappa all'istituto “A.

Scotton” nei giorni 15 e 16 Maggio.

Grazie alla suo primo posto, Davide sarà inserito nel Registro delle eccellenze nazionali dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Einaudi Scarpa avrà l’onore di ospitare e organizzare la gara che si terrà nel prossimo anno scolastico. «Congratulazioni, Davide, siamo orgogliosi di te!», è il messaggio della scuola.

LE REAZIONI

«Davide è un ragazzo di poche parole -dice il dirigente Massimo Ballon - ma con un sorriso che esprime tutta la sua soddisfazione. Mi ha presentato la sua targa, quando sono entrato in classe, con una luce negli occhi bellissima. E' davvero bravo. Non a caso aiuta il prof nella spiegazione e nella preparazione e correzione delle verifiche». Ad essere valutati, nella gara di Bassano, sono stati i progetti e le realizzazioni degli otto studenti finalisti di istituti di tutta Italia, compresa l'Ipsia Galilei di Castelfranco.

«L’obiettivo della competizione - continua Ballon - è la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti, nonché lo scambio di esperienze tra realtà socioculturali differenti». La gara si è articolata in due prove, suddivise in due giornate. Coinvolte le discipline “Tecnologie dei Materiali Applicati ai Processi Produttivi”, “Progettazione e Produzione”, “Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni”. La valutazione degli elaborati è stata affidata ad un’apposita commissione. Davide, con il suo progetto, ha sbaragliato tutti gli avversari. Aggiudicandosi la vittoria e rendendo indubbiamente orgogliosa tutta la sua scuola.