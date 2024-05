Studenti delle medie esentati dallo studio della Divina Commedia. Il ministro Valditara: «Disposta un'ispezione». Matteo Salvini: «Demenziale, un cedimento culturale»

TREVISO - Due famiglie musulmane chiedono di esentare i loro figli dallo studio della Divina Commedia perché sarebbe offensiva nei confronti dell'Islam. E preside e professoressa li accontentano, sostituendo solo per loro il sommo poeta con il Boccaccio. Si scatenano le reazioni del mondo della politica e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è pronto ad approfondire la situazione: «Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti: oggettivamente un'esclusione dal programma scolastico di uno dei pilastri della nostra letteratura e della nostra storia, per motivi religiosi, culturali, di doglianze di qualche famiglia, non abbiamo ben capito, è del tutto inammissibile».

Salvini: « Mi sembra demenziale non studiare Dante perché offensivo »

Sulla questione è intervenuto anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. «Non da vicepresidente del Consiglio ma da genitore che studia con un figlio e una figlia, mi ha raccapricciato la notizia letta stamattina, proveniente da una scuola nel Trevigiano, dove per rispetto di una famiglia verranno esonerati alcuni alunni dallo studio della Divina Commedia, di inferno, purgatorio e paradiso: mi sembra demenziale che nelle nostre scuole non si possa studiare Dante perché offensivo. Penso che siamo o sull'orlo del baratro o sul limite del ridicolo». E poi aggiunge: «Che venga espunto il sommo poeta dalle nostre classi perché qualche famiglia si ritiene offesa, penso sia un cedimento culturale, etico, morale ed educativo senza capo né coda. Se apriamo l'albo di quelli che si sentono offesi dal sommo poeta, andiamo tutti a casa. Domani potremmo chiedere alle famiglie di esentare i bimbi da matematica e geometria...».

Frassinetti: «Integrazione è conoscere la cultura del Paese»

«Quello che è accaduto in una scuola secondaria di primo grado in provincia di Treviso, dove due studenti di religione musulmana sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia, in quanto ritenuta poter essere offensiva perché a sfondo religioso, è assurdo. Integrazione significa anche conoscere la cultura del Paese dove si vive e si studia. Questo stride anche con tutti i progetti che nelle scuole si fanno sulla figura di Dante, come esempio di sensibilità umana, di passione civile e di ardente spiritualità»: questo quanto dichiara l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito.