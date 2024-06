TREVISO - Prima prepara il match studiando punti forti e deboli dell’avversario. Poi, il giorno della partita, indossa la maglia dei Leoni e si carica, pronto a scendere in campo. Per «scalare le pareti dell’inferno un centimetro alla volta», per dirla come Al Pacino nel mitico discorso nello spogliatoio del film omonimo ”Ogni maledetta domenica” dedicato al football americano, «perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta». Tecnicamente non è ogni domenica. E non stiamo parlando di football americano, ma di rugby. E del resto lui non è nemmeno un giocatore, ma uno youtuber. Però la passione e la costanza con cui segue e commenta in diretta tutte le partite del Benetton Rugby (e non solo) lo rende quantomeno un sedicesimo uomo in campo.

Chi è lo youtuber DanPat Rugby

Si chiama Danilo Patella, classe 1976, nato a Torino ma trevigiano d’adozione visto che ci ha vissuto per 17 anni, praticamente tutta la giovinezza, per poi trasferirsi prima in Lituania e poi a Barcellona, dove vive e lavora. Ma ha ancora cuore e casa a Treviso, dove ogni tanto ritorna. Ed è diventato, col nome di DanPat Rugby, il più seguito youtuber italiano di rugby. Il suo canale, aperto tre anni fa durante la pandemia, contra 4200 iscritti che attendono ogni giorno i suoi video sulla palla ovale, che iniziano immancabilmente con la frase «crouch, bind, set!» che l’arbitro urla prima delle mischie ordinate. Oltre a raccontare in diretta tutte le partite del Benetton, di cui è tifosissimo, commenta anche quelle delle Zebre, della nazionale italiana maschile, femminile e under 20, le più importanti partite della Serie A Elite e qualche match internazionale. «Durante l’ultimo mondiale 2023 – racconta Danilo – ho fatto le dirette di tutte le partite, anche quattro al giorno, dieci ore di streaming. Ma il vero boom di iscritti l’ho avuto durante l’ultimo Sei Nazioni». Insomma, un impegno non da poco. «Per me ormai è diventato quasi un secondo lavoro che mi impegna 4-5 ore al giorno tra racconti del rugby, interviste ai giocatori e le partite da commentare, con contenuti anche pre e post match».

Il segreto del suo successo

Il successo che sta avendo DanPat lo si deve sicuramente a questa sua costanza quotidiana, ma anche alla sua competenza nel rugby. «La passione per il rugby l’ho avuta sin da bambino, quando andavo a vedermi le partite del Benetton. Ma in realtà è cresciuta curiosamente in Lituania. Quando volevo mandare mio figlio di sei anni a giocare nella squadra di Vilnius mi è stato detto che non avevano le giovanili ma che se avessi voluto ne avrei potuta creare una io. Oggi la squadra di Vilnius ha tutte le giovanili e una di queste è venuta qui a Treviso al Trofeo Topolino. Poi ho allenato anche la nazionale femminile lituana di rugby a 7 e, quando mi sono trasferito a Barcellona, le giovanili che fanno parte del gruppo sportivo del Barcellona calcio e la selezione catalana di rugby a 7». Ma qual è il segreto per arrivare a diventare lo youtuber numero uno del rugby? «Sicuramente la costanza e l’originalità nel proporre ogni giorno nuovi contenuti, ma soprattutto il metterci tanta passione. Avevo capito che nel mondo di YouTube, dove ci sono tantissimi canali di dedicati al calcio, alla pallacanestro o al tennis, mancava invece il rugby. E ho voluto colmare questo vuoto. Da lì poi sono nate cose bellissime, ho trovato sponsor che mi supportano e ho iniziato anche una collaborazione con il Benetton per un podcast dal titolo Leoni Fuori. Ma la cosa più bella è la creazione di una community di appassionati che mi segue e interagisce durante le dirette nella chat pubblica».