di Lauredana Marsiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - La fiamma della graticola giudiziaria che perha rosolato a fuoco lento l'ex capo della polizia locale di Treviso, si è spenta ieri sotto una valanga di rivelazioni scottanti nei rapporti tra il comando dei vigili urbani di Belluno, dove aveva lavorato dopo l'esperienza nella Marca, e la Questura di Belluno. Una figura controversa che ha attirato su di sè anche alcune critiche anche nella Marca quella di Salmaso, 71 anni, finito alla sbarra a Belluno dove si erano svolti i fatti assieme alla vigilessa, e al dipendente comunaleAccusati a vario titolo di sequestro di persona, lesioni, minacce e calunnia nei confronti di un brasiliano coinvolto in un giro di patenti false, che accusava i tre di averlo pestato in casema chiedendo un risarcimento di 50.000 euro. I tre sono stati assolti con formula piena dal primo reato e per prescrizione dagli altri tre...