Spacciatore evaso 7 anni fa e latitante in Thailandia preso a Pukhet

BANGKOK - Un 52enne trevigiano condannato per spaccio di droga e latitante da 7 anni è stato arrestato ieri a Phuket, in Thailandia, in un blitz dell'Interpol in collaborazione con la polizia criminale per il Sud-est asiatico di stanza a Bangkok. Daniele Lollo, 52 anni, condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione per spaccio di ingenti quantità di cocaina e marijuana, era evaso dagli arresti domiciliari dalla sua casa di Treviso oltre sette anni fa, riuscendo a far perdere le sue tracce all'estero. La sua cattura è avvenuta dopo un prolungato servizio di pedinamento, anche localizzando il suo cellulare, mentre Lollo stava parcheggiando il proprio scooter.



Lollo è stato immediatamente trasferito a Bangkok, dove sarà trattenuto in un centro di detenzione provvisoria in attesa di essere consegnato alle autorità italiane.

