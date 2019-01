Dal campo di Rugby alla danza? Si può fare. Andrea ha realizzato il suo sogno

di Laura Bon

MONTEBELLUNA - Dal rugby alla danza, sulle ali della passione. Fino a quattordici anni, il montebellunese, ora ventitreenne, ha giocato a rugby, dopo aver praticato anche il basket. Solo in un secondo momento ha spiccato il volo nel modo della danza: dall'hip hop, al classico, al contemporaneo. Il risultato della metamorfosi è stato sorprendente. Meno di nove anni dopo quella scelta, Andrea ha conseguito il diploma di primo livello all'Accademia nazionale di Danza di Roma, cui è stato ammesso tre anni fa. A seguirlo e prepararlo fino al grande salto è stata l'accademia Danza lirica di Montebelluna, che lo ha prima avvicinato alla danza e poi accompagnato nel percorso. Una sorta di Billy Elliot di casa nostra, insomma. Anche se lui, a differenza del protagonista del film, non ha avuto alcuna necessità di nascondere o reprimere la nascente passione, secondo alcuni luoghi comuni non tipicamente maschile, anzi.