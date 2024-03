Dal rock al blues, tutti gli appuntamenti live del fine settimana nella Marca

TREVISO Fine settimana di musica blues tra Freedom Train e il blues britannico di Beaker. E poi un cantautorato femminile e un progetto indie ormai culto ad arricchire la programmazione live.

SAN FIOR - E’ Freedom Train, un viaggio nella cultura del blues venerdì e sabato a San Fior con due appuntamenti dello spettacolo “Il blues e le sue evoluzioni” del musicologo Enrico Merlin. Si parte venerdì mattina alle 11 nella sala polifunzionale riservata interamente alle classi seconda e terza della Scuola Media S. Barozzi. Porte aperte per tutti invece sabato alle 21, per una serata dalla formula innovativa, sospesa tra spettacolo, divulgazione storica e musicale, per ripercorrere il flusso della musica moderna. Il blues è una musica che si ascolta nei festival di tutto il mondo: generi come rock, funk, hip hop, rhythm and blue. Il noto musicologo, compositore e musicista Enrico Merlin proporrà una serie di ascolti, aneddoti e racconti per spiegare il percorso del Blues e delle sue evoluzioni. Freedom Train è una rassegna annuale che continua dal 2006. Absolute 5, cena e spettacolo, stasera alle 20 al Clou e Bellavista di San Fior.

MARENO DI PIAVE - In arrivo venerdì sera alle 21.30 al Corner Live dell’Inverness pub di Mareno di Piave una icona del blues britannico, Norman Beaker. Beaker si muove con disinvoltura tra il rock, il jazz, il pop e il soul.

MONTEBELLUNA – Il tour della cantautrice Caterina fa tappa sabato alle 21.30 al Mattorosso di Montebelluna. Il suo percorso artistico, che ha preso il via dalla piccola Val di Sole e ha fatto tappa a X Factor, vede la pubblicazione di due dischi: l’omonimo album d’esordio del 2020 e “In queste stanze piene” (2022). Il 2024 si apre con ”Il Corso di Sci”, un brano squisitamente pop che celebra i piccoli momenti di gioia e la bellezza della vita quotidiana.

RONCADE - L’Officina della camomilla venerdì sera alle 22 al New Age club di Roncade, uno dei gruppi simbolo della scena indie italiana e diventato un vero e proprio culto, grazie a brani ancora attuali, ad oggi di nuovo popolari tra le nuove generazioni. Sabato alle 22 Papercut, Linkin part tribute band, e Sleepwalkers, Bring me the Horizon Tribute band. A seguire I love rock’n’roll party.

TREVISO – Lele Croce venerdì alle 21 all’Osteria Al Borgo da Mirko con un hard blues elettroacustico con slide, tra canzoni originali e cover. Nasty Burlesque night venerdì alle 23 al Nasty Boys di Treviso. Party hard domani all’Home rock bar.

CONEGLIANO - Sabato alle 21 si balla al Radiogolden di Conegliano con le selezioni musicali di dj Lady Teknoire e Junrabass con il rock party per il compleanno del locale, che ha aperto nel 2007, il primo giorno di primavera. In collaborazione con Jungle Records di Conegliano.