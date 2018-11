Cup senza telefono: «Telecom deve pagare». Impossibile prenotare le visite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO - Attorno alle 11.45 di ieri, ilche aveva(Montebelluna, Castelfranco e Asolo) rendendo impossibile ai cittadini, prenotare visite, disdirle, spostare appuntamenti, è stato risolto. E dopo un giorno intero di silenzio la linea è tornata a funzionare. A comunicarlo immediatamente all'utenza un messaggio sul sito dell'Usl 2 Marca trevigiana. «Si informa - si legge in una nota - che il CUP dalle ore 11.45 odierne ha ripreso regolarmente il funzionamento delle chiamate telefoniche per il servizio di prenotazioni». Una liberazione che ha fatto seguito alla comunicazione di qualche ora prima in cui si avvisava invece che dal «19/11/2018 è in atto un black-out del sistema telefonico del Centro Unico Prenotazioni