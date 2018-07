Cuccioli di cane uccisi, annegati nell'acqua appena nati: «Ora basta»

di Luciano Beltramini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CROCETTA - Vengono uccisi, annegati nell'acqua appena nati. Una strage che non si ferma quella deiche caratterizzano la zona che gravita attorno a Ponte Caneo a Nogarè di Crocetta. Lo segnala Rosarita Binotto che abita per l'appunto in via Ponte Caneo grande amica degli animali che più volte ha fatto presente quanto accade e questi episodi di inciviltà sia in Comune e ultimamente anche ai carabinieri della stazione di Crocetta. Ovviamente la denuncia è stata sporta contro ignoti, ma su questa assurda vicenda la donna vuole andare fino in fondo per poter risalire agli autori di questi compartamenti gravissimi. «Più volte - racconta Rosarita Binotto - nelle canalette d'acqua della zona ho trovato cuccioli di cani e gatti affogati e la cosa mi ha lasciata esterrefatta.