Crolla il soffitto del soggiorno, famiglia miracolata: sette evacuati

VILLA D'ASOLO -e una: tutti salvi, quasi un miracolo, i componenti della famiglia compresi due bambini piccoli. La casa è statae due nuclei familiari, sette persone in tutto, tra cui i proprietari ottantenni e anche due bambini di due e cinque anni che erano all'interno, sono state costrette ad abbandonare gli alloggi in fretta e furia.Il tutto è successo ieri mattina 25 maggio intorno alle 11 in un vecchio fabbricato in via Ca' Giustiniani a Villa d'Asolo. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Asolo con i colleghi di Castelfranco e anche il sindaco di Asolo Mauro Migliorini. L'abitazione è stata fatta sgomberare e chiusa.