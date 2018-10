«I miei 55 anni col diabete, festeggio le (prime) 80.200 punture»

di Giulio Mondin

CROCETTA (Tv) - 80.200. I numeri possono essere aridi, oppure crudi nella loro sinteticità. Daniela Bernardi ne ha fatto viceversa un manifesto di vita. Trovando la voglia di scherzare sulla sua malattia. Diabetica da 55 anni, ora pensionata dopo aver fatto la parrucchiera a Crocetta del Montello (Treviso), fin da piccola ha trovato le armi per convivere in serenità con un ospite inatteso. Tanto da non perdere occasione per esorcizzare ogni traguardo raggiunto. «Arrivata ai 50 anni di diabete mi sono fatta preparare una...