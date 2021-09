Violento frontale auto-moto all'incrocio: centauro gravissimo

CROCETTA DEL MONTELLO - Violentissimo scontro frontale auto-moto all'altezza di un incrocio a Crocetta del Montello (Treviso): il centauro, in arresto cardiaco è stato rianimato sul posto. Le sue condizioni sono gravissime. Lo schianto è avvenuto oggi, 14 settembre, alle 18.20. La moto e la vettura si sono scontrate in via Sant'Andrea, proprio di fronte al municipio. E ad avere la peggio nell'impatto è stato il motociclista. Immediati i soccorsi, tuttora in corso da parte del Suem 118 di Belluno: il centauro è stato elitrasportato a Treviso. Sono intervenuti i Carabinieri.

