Critiche a Salvini, scontro nella Lega: Bernardelli contro Serena

CONEGLIANO - «Io non mi sono mai permesso di attaccare il segretario regolarmente eletto. Se c’è una minima omogeneità nelle decisioni sanzionatorie a livello provinciale e nazionale, mi aspetto che qualcuno batta un colpo. Oppure devo pagare solo io per non aver commesso nulla?». Giovanni Bernardelli, ex presidente del consiglio comunale di Conegliano, non ci sta. Lui rischia l’espulsione dalla Lega. L’avviso gli è già stato recapitato. Bernardelli ha presentato ricorso. Adesso è in attesa di una decisione del consiglio di disciplina di Milano. E da questa posizione ha letto le dure critiche che ieri Marco Serena, ex sindaco di Villorba, leghista di lungo corso, ha rivolto direttamente al segretario Matteo Salvini per la sua visita in Polonia, con tanto di maglietta con la faccia di Putin rinfacciatagli da Wojciech Bakun, sindaco di Przemysl, città a ridosso del confine con l’Ucraina. «Penso che abbia perso il contatto con la realtà. Cosa sia andato a fare in Polonia in questo momento è fatto noto solo a lui e a chi lo consiglia malamente – ha detto Serena, oggi capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Villorba – abbiamo lo spettro di un’economia post bellica che aleggia in Italia, sarebbe stato meglio avesse scelto di concentrarsi su questo tema, piuttosto che andare a fare una figuraccia all’estero».

APPROFONDIMENTI TREVISO Salvini in Polonia, attacco del leghista Serena: «Ha perso il...

L'INTERROGATIVO



A fronte di queste parole Bernardelli teme il gioco dei due pesi e delle due misure. Serena finirà ora al centro di un procedimento disciplinare? Per il momento a livello provinciale nessuno si sbilancia. «Voglio solo capire come si muovono dall’alto. Perché se la cosa è solo a seconda dell’umore di come uno si sveglia la mattina, la faccenda è grave – sottolinea l’ex presidente del consiglio comunale di Conegliano – non è un attacco a Marco Serena, che conosco bene e rispetto da sempre. Ci sentiamo spesso. Ma se c’è una unità di decisioni dal provinciale e dal nazionale, questa deve valere per tutti». «Io stimo Marco. Non è questione di avercela con lui. È capire chi deve pagarla e chi no, per motivi a me sconosciuti – aggiunge – oggi Salvini è il segretario eletto democraticamente dai militanti. Ed è l’unico. Gli altri sono tutti nominati. Questo è un dato di fatto indiscutibile». Insomma, un fiume in piena.

TONI CONCILIANTI



Mentre Fulvio Pettenà, ex presidente del consiglio della Provincia, per anni accanto a Luca Zaia, storico big della Lega che a sua volta rischia l’espulsione dal partito, oggi usa toni più concilianti. «Quando ho visto Salvini in Polonia ho pensato che aveva avuto coraggio – dice – tutti chiacchierano da Roma. Mentre lui, come da sua caratteristica, è andato sul posto sottolineando di essere lì per gli aiuti da dare in primis a donne e bambini. E’ stato un gesto che ho apprezzato». E sulla maglietta di Putin che il sindaco polacco gli ha brutalmente ricordato di aver indossato davanti al Cremlino? «In zone di guerra si vivono drammi e ci sono di conseguenza sensibilità particolari – tira le fila Pettenà – l’obiettivo è salvare le persone e allo stesso tempo cercare di gestire una situazione che qui rischia di far fallire una lunga serie di aziende. Non ci sono altri temi».