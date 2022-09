Assistente sociale muore all'improvviso: era un punto di riferimento per la disabilità

PIEVE DI SOLIGO - E' morta all'improvviso domenica scorsa Cristina Giandon, 57 anni, assistente sociale e coordinatrice del servizio alla disabilità del Distretto Pieve di Soligo fin dal momento della sua costituzione, alla fine degli anni novanta. A Conegliano lascia il marito e due figli. I funerali si terranno il 29 settembre presso la chiesa san Pio X a Conegliano alle ore 15.

«La sua competenza e la sua umanità hanno contribuito a far crescere il servizio e a organizzare le risposte migliori per i bisogni delle persone con disabilità- ricorda Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2 - E' sempre stata un punto di riferimento per le famiglie e per i colleghi. Come professionista ha creduto nell'evoluzione delle risorse legislative, curando l’avvio del progetto tutele legali e del progetto amministratore di sostegno. Al contempo, grazie alla sua profonda umanità, si è sempre accostata con grande attenzione e rispetto ai bisogni delle persone».