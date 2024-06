TREVISO - Forza Italia ha avuto la certezza di aver ottenuto un eletto all’europarlamento anche nella circoscrizione Nordest. E questo ha subito aumentato l’elettricità tra gli azzurri dove le possibilità di Cristina Andretta sono aumentate vertiginosamente. Il quadro è questo: un posto a disposizione che, teoricamente, andrebbe ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice premier: scontata la sua rinuncia. Dietro di lui c’è Flavio Tosi, che proprio ieri ha fatto informalmente sapere che non andrà in Europa. Terza c’è la sottosegretaria Sandra Savino e poi Cristina Andretta. A quanto pare anche Savino, con un incarico di governo da portare a termine, potrebbe rinunciare. A quel punto entrerebbe in scena l’ex sindaco di Vedelago, da inizio anno anche vice-coordinatrice provinciale, che si ritroverebbe catapultata in Europa. La diretta interessata, in attesa di notizie più certe, resta prudente. Subito dopo l’esito del voto aveva detto: «Possiamo comunque essere soddisfatti del risultato conseguito Forza Italia nella nostra provincia. E' stato un lavoro di squadra: il partito sta tornando nel territorio grazie anche allo spazio offerto a amministratori che da danni lavorano nonostante le difficoltà del partito stesso. Questo è un nuovo inizio, si riparte da qui: dal territorio e dalle preferenze, come del resto si fa nei comuni. Voglio ringraziare in particolare i miei concittadini: quasi 800 voti personali a Vedelago significano che continuano a credere in me».

Il centrosinistra

L'elezione più probabile è quella di Andrea Zanoni (Pd): grazie al buon risultato di voti, i Dem dovrebbero conquistare 5 scranni. Il consigliere regionale trevigiano, già all'Europarlamento due legislature fa, è il sesto più votato a Nordest, con 31.682 consensi preferenze, dietro a Stefano Bonacini, Alessandro Zan, Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini. Zan, però è stato eletto anche a Nordovest e aveva già annunciato che avrebbe optato per quest'ultimo "collegio". Se non cambierà idea, libererà un posto per Zanoni. Invece non sembrano esserci speranze per Alessandro Manera, che però con quasi 17mila voti resta il primo tra i non eletti della Lega. La Marca dopo oltre 20 anni non avrà più un europarlamentare del Carroccio.