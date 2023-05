TREVISO - Un’impresa su cinque del terziario trevigiano, nei primi tre mesi del 2023, ha richiesto dei finanziamenti: il 48% di queste ha visto accogliere interamente la propria domanda. Una percentuale superiore alla media nazionale. Il 56% delle aziende ha fatto ricorso al credito per esigenze di liquidità e cassa, ma un terzo (il 34%) chiedeva risorse per effettuare investimenti, mentre il 10% per ristrutturare un debito. Si rafforza poi la capacità delle imprese del settore di far fronte al proprio fabbisogno finanziario: a marzo, lo specifico indicatore è salito a 42 rispetto ai 39 punti calcolati lo scorso dicembre. E per giugno è previsto un ulteriore incremento a quota 45. Il quadro emerge dal periodico Osservatorio congiunturale promosso dall’unione provinciale di Confcommercio e da Banca Prealpi SanBiagio.



LA RICERCA

Il rapporto, relativo al primo trimestre 2023 e alle prospettive per il successivo, è stato presentato ieri sera, nel corso di un convegno al Bhr Hotel di Quinto: oltre alla consueta rilevazione sull’andamento economico del comparto terziario, questa edizione ha dedicato un focus specifico proprio al tema del credito. Così lo studio evidenzia come migliori leggermente il giudizio degli imprenditori del settore sulla durata temporale del credito (indicatore a 39, superiore rispetto al 36 nazionale). Altrettanto stabile la valutazione riguardo la situazione delle garanzie richieste dalle banche alle imprese a copertura dei finanziamenti concessi (pari a 41, a fronte del 30). « Se da una parte nel 2023 un certo irrigidimento della domanda e offerta di credito si registra ovunque - commenta Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, curatore del rapporto - tale irrigidimento a Treviso sembrerebbe essere mitigato dalla capacità di imprese, banche e associazioni di categoria di fare network, lasciando alle imprese per altro maggiore capacità di manovra sul fronte delle garanzie » .