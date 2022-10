Personalità, impatto sociale e perseveranza: ecco gli ingredienti per la creatività “made in Treviso”

TREVISO - In attesa della 6^ edizione della Treviso Creativity Week 2022, in programma nella Marca trevigiana dal 7 al 13 novembre, abbiamo chiesto a Polyana Coutinho Vizoto quale ceo di Enter International, e a Paolo Pezzato quale fondatore dell’iniziativa, cosa voglia dire per loro la parola “creatività”. Ne è emerso un bello spaccato tra personalità, impatto sociale e tanta perseveranza. L’annuale kermesse nazionale anche quest’anno intende continuare a dare visibilità e spazio alla parte più innovativa del made in Veneto, ovvero giovani e startup. Sono loro, infatti, che rappresentano il nostro futuro e che saranno tra i protagonisti del rilancio del territorio che può contare su una lunga storia di imprese tutta da riscoprire. In particolare, questa edizione intende riservare una particolare attenzione al tema del rilancio e riqualificazione dei centri storici, asset tra i più importanti del territorio, che stanno vivendo una fase di particolare difficoltà. Così come si vuole coinvolgere il tessuto imprenditoriale e tutto l’ecosistema dell’Innovazione territoriale per costruire un ponte con giovani e startup volto a stimolare e attivare le più efficaci connessioni ed un reciproco scambio interprofessionale.

Videointerviste di Brando Fioravanzi