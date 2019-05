Carlo cracco "in incognito"... ma neppure tanto: a ruba la cena a 150 euro da Gigetto

di Michele Miriade

MIANE - Arriva le ilfa subito il tutto esaurito. Accadrà martedì prossimo, 7 maggio, danell'ambito del Festival del Conegliano Valdobbiadene Docg. Un appuntamento, con la cucina d'autore - polemiche o non polemiche sul- che in fretta ha riempito il noto ristorante di Miane gestito dalla famiglia Bortolini. «Un successo straordinario - commenta soddisfatto Gigetto - come si è sparsa la voce siamo stati sommersi di telefonate e prenotazioni ed abbiamo già tutti i 130 posti occupati».L'iniziativa è del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg che ha messo in cantiere quattro appuntamenti, il primo da Gigetto dove nelle cucine opererà la squadra di Carlo Cracco, chef nativo di Creazzo, stella Michelin, personaggio televisivo, gastronomo. Cracco delizierà i palati delle 130 persone che in fretta hanno prenotato la cena, con quattro piatti a base di pesce, un antipasto (tuorlo d'uovo fritto, capesante, e piselli); un primo (riso mantecato al pomodoro verde, pinoli tostati e scampi), in secondo (trancio di morone arrosto, zucchine e fiore farcito, melassa di peperone) e il dessert al mascarpone con frutto della passione e mandorle. Il tutto sarà accompagnato dalle bollicine del territorio del Conegliano Valdobbiadene. La cena sarà preceduta dall'aperitivo che lo staff di cucina di Gigetto, capitanata dal figlio Marco, preparerà al vicino Brolo.Un'iniziativa di successo quindi quella ideata dal Consorzio Valdobbiadene Conegliano, presieduto da Innocente Nardi, con la cucina d'autore per celebrare il mezzo secolo della Denominazione e il suo prodotto d'eccellenza, il Prosecco Docg. E dopo la serata da Gigetto il Festival prevede altre tre date, in collaborazione con l'Associazione Ambasciatori del gusto e i Sommelier Ais: il 16 maggio Moreno Cedroni al ristorante Ca' del Poggio di San Pietro di Feletto, il 23 Cristina Bowerman allo stellato La Corte di Villa Abbazia di Follina e il 29 Simone Padoan alla Locanda da Lino a Solighetto, mentre il 19, per la rassegna del Prosecco Superiore al Castello di San Salvatore a Susegana, la proposta dell'alta cucina italiana, in abbinamento alle bollicine, si arricchisce con lo Street food con Miko Romito.