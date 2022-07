Crac Compiano, confiscata la lussuosa villa da 1 milione e 200mila euro con parco secolare annesso

TREVISO - La Guardia di finanza di Treviso ha dato esecuzione a una sentenza della Corte d'appello di Venezia - divenuta irrevocabile a seguito del rigetto di un ricorso per Cassazione - con la quale è stata disposta la confisca di beni per un valore di 1.255.107 euro, pari all'Iva evasa da un ex imprenditore trevigiano, Luigi Compiano, rappresentante legale di due aziende operanti nel settore della vigilanza privata, al centro di una nota indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Treviso nei primi anni dello scorso decennio.

Nel sequestro, visto che è stata disposta la confisca di beni per un valore pari all’imposta, in assenza di diponibilità liquide, investimenti finanziari o beni mobili, è finita la lussuosa villa dell'indagato alle porte di Treviso, estesa su una superificie di 800 metri quadri e composta da 30 vani, oltre che da un attiguo parco secolare. L'immobile, dunque, entra ora a far parte del patrimonio dello Stato. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria avevano tra l'altro accertato che l'uomo aveva sistematicamente omesso il versamento dell'Iva dal 2010 al 2012.

L’esecuzione del provvedimento, si legge in una nota della Gdf, conferma la validità dell’approccio investigativo basato sul tracciamento dei flussi finanziari e sulla ricostruzione dei patrimoni, che rappresentano la via più

efficace per garantire l’effettivo “ristoro” alle casse dello Stato di quanto indebitamente sottratto alla collettività

dagli evasori fiscali.