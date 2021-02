TREVISO - Attenzione massima, con pattuglie rinforzate in tutto il centro in collaborazione con la Protezione civile, videosorveglianza costante e modifiche alla circolazione pedonale e veicolare pronte a scattare non appena se ne registrasse il bisogno. Oltre ovviamente alle sanzioni, pronte a subentrare qualora venissero rilevati assembramenti e comportamenti rischiosi per la salute, pur confidando nella piena collaborazione e nel senso di responsabilità di cittadini ed esercenti. «Il nostro fine non è stilare verbali, anzi confidiamo che nessuna multa sarà necessaria. Ma le regole sono chiare e ormai note da tempo, non ci sono più scuse per non rispettarle» ha chiarito il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Così il comando trevigiano si prepara ad affrontare il fine settimana in arrivo, il primo che vedrà la città accessibile anche a chi proviene da altri comuni in concomitanza con i saldi nei negozi. A Treviso sono attesi flussi importanti, tanto la domenica quanto il sabato, che la mattina vedrà anche svolgersi regolarmente il mercato. Nonostante il meteo prometta giornate tutt'altro che primaverili, la soglia di guardia per il ritorno alla libera circolazione resta dunque alta.



LE STRATEGIE

«Nei prossimi giorni infrasettimanali i controlli proseguiranno come di consueto spiega Gallo, mentre per il weekend riserveremo un'attenzione speciale. Come ci hanno nel tempo confermato i sistemi di rilevamento delle targhe, circa l'80% di coloro che raggiungono il centro città il sabato e la domenica provengono da altri comuni e con la vigente zona gialla certamente invoglierà molti a tornare a frequentare i negozi e le vie del passeggio. Per questo le nostre pattuglie saranno incrementate, anche nel servizio appiedato, e saranno affiancate dalla collaborazione dei volontari della Protezione civile, in particolare in concomitanza con il mercato del sabato mattina e nelle ore pomeridiane di entrambi i giorni». Gli agenti saranno inoltre pronti a intervenire se fosse necessario regolamentare i flussi verso il centro storico. A metà dicembre era stato necessario istituire cinque checkpoint per regolare il viavai dello shopping prenatalizio, arrivando alla chiusura del Calmaggiore. Tali misure sono pronte anche in vista del fine settimana, ma saranno attuate solo in caso di necessità: «La zona gialla concede una libertà di movimento che porterà dinamiche molto complesse su cui vigilare aggiunge il comandante. Per il momento non abbiamo istituito chiusure, ma se sarà necessario devieremo parte del traffico pedonale monitorando il centro con la videosorveglianza continua e intervenendo in caso di criticità».



LE SANZIONI

Non vi sarà dunque un clima da tolleranza zero, ma le verifiche saranno stringenti. «Lo scopo non è sanzionare spiega Gallo, ma la responsabilità da parte di tutti è un obbligo. Le regole di base (come la distanza interpersonale, l'uso della mascherina e il divieto di assembramento) sono note da mesi. Non ci sono più scuse per non rispettarle. Ben venga dunque la ritrovata libertà, ma in caso di trasgressione delle norme non esiteremo a intervenire e a procedere con le dovute misure. I grandi afflussi sono difficili da gestire, per questo abbiamo messo a punto tutta una serie di accortezze e strategie per gestire le situazioni che si presenteranno. Altrettanto però ciascuno deve essere responsabile, sia i cittadini che arriveranno in centro che tutti gli esercenti, che dovranno far rispettare le regole nei loro locali. Con questi ultimi la collaborazione è sempre stata ottima e affinché la vita possa tornare alla normalità nel pieno della sicurezza, chiediamo a tutti di essere seri e rispettosi».

