Blitz nella sala giochi per l'evento musicale con 150 giovani senza mascherina e distanziamenti: identificati promotori e partecipanti

MONTEBELLUNA - Blitz notturno degli uomini dell'Arma per un assembramento festaiolo in una sala giochi. I carabinieri, con diverse pattuglie, sono intervenuti in forze in una sala giochi di via Ferraris, a Montebelluna, dove era in corso un evento ludico musicale con la partecipazione di circa 150 giovani, per la stragrande maggioranza privi di dispositivi di protezione individuale e senza distanziamento.

I carabinieri della compagnia montebellunese, nella circostanza, hanno identificato i ragazzi, poco più che maggiorenni, promotori dell’iniziativa, nei cui confronti si stanno svolgendo accertamenti anche in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche e all’impiego di addetti alla sicurezza. Ai partecipanti, in buona parte già identificati dagli operanti nelle scorse ore e in parte in corso di identificazione, saranno comminate le previste sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid -19.