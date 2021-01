VILLORBA - (sds) Il suo gusto sopraffino nella scelta di dettagli, prodotti e stili aveva lanciato e reso celebre Decor Luce, noto negozio di illuminotecnica di Villorba. Maria Graziella Zaia, 85 anni, va ad allungare il dolente elenco dei trevigiani per i quali il Covid ha rappresentato l'affondo finale e lascia i figli Maurizio e Stefania e i cinque amatissimi nipoti. A piangerla non è soltanto Villorba, dove ancor oggi l'attività che per decenni ha gestito con il marito Antonio Tracchi viene portata avanti dal figlio, ma anche il capoluogo, dove Maria Graziella aveva sempre vissuto nel quartiere di Sant'Antonino.



Nata a Codognè, si era infatti ben presto trasferita a Treviso e con il marito, scomparso cinque anni fa, aveva gestito con successo l'attività nel mondo dell'illuminazione, forte della capacità di anticipare tempi e tendenze nel segno dello stile e del buon gusto. Aveva sempre puntato sul design, selezionando importanti marchi come Le Luci, Trilux o Sintesi e offrendo alla clientela una scelta sempre ampia e dedicata alle più disparate esigenze. Affiliati ad Ascom, Antonio e Maria Graziella hanno saputo fare la storia di un settore emergente del commercio. La sua innata eleganza era ben nota anche al di fuori del lavoro, tanto da essere conosciuta in quartiere come la signora elegante con gli occhiali azzurri e il passo deciso. Disponibile, gentile, con un sorriso e una parola sempre pronti per tutti e incorniciati dal suo stile inconfondibile. Ricoverata al Ca' Foncello per un intervento chirurgico, aveva contratto il Covid che ha fatto insorgere alcune complicazioni fino a stroncarla sabato 2 gennaio. L'ultimo saluto è in programma venerdì 8 gennaio alle 15 alla Chiesa votiva di Treviso, nel rispetto delle norme di distanziamento dettate dalle regole anti contagio.

