Coronavirus in Veneto, numero dei contagi in 24 ore scende sotto quota milla, ma si registrano ancora 11 morti Il bollettino

A un anno dall'inizio della pandemia, torna sotto quota mille il numero di contagi quotidiani da Coronavirus in Veneto: dopo l'impennata di ieri, il bollettino regionale segnala 718 nuovi casi in 24 ore, con totale a 326.597. Si registrano inoltre 11 morti, con totale a 9.712. Stazionaria la situazione clinica, con 2 pazienti in meno nei reparti ordinari (1.209 ricoverati), mentre risalgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive (135). Tornano a salire gli attuali contagiati, oggi 22.085 (+298).

14:04

