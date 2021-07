Covid Veneto, il bollettino di oggi: in 24 ore 379 nuovi contagi. Verona ancora in testa con 138 casi. Attualmente positivi: 6.816 cittadini

Il bollettino Covid in Veneto di oggi, domenica 18 luglio 2021. Leggera flessione nei contagi, dopo due giorni sopra i 400 nuovi infetti in 24 ore, oggi se ne registrano 379. Il dato è fornito dal report della Regione. Il numero maggiore di casi è ancora una volta a Verona, con 138 nuovi contagi, segue Venezia con 61, Treviso con 58, Padova con 48, Vicenza con 43, Belluno 15 e Rovigo 4. Sale dunque a 428.550 il numero delle persone che si sono ammalate di Covid in veneto da inizio pandemia, 6.816 sono gli attualmente positivi, 11.629 le persone decedute. Stabile la situazione negli ospedali con 239 pazienti ricoverati nelle aree ordinarie e 16 nelle terapie intensive.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF