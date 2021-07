Covid Veneto, il bollettino di oggi: continua a crescere il contagio: ​425 i nuovi infetti in 24 ore. Stabile la situazione negli ospedali

Non si arresta l'ondata di nuovi contagi da Covid oggi in Veneto: sono 425 i nuovi infetti registrati dal bollettino regionale nelle ultime 24 ore. La situazione peggiore si conferma anche oggi quella di Verona, con 164 contagi, segue Vicenza con 68, Treviso con 61, Padova con 56, Venezia con 49. Restano molto bassi i numeri invece nelle province di Beelluno, con 3 nuovi infetti, e Rovigo, con 2. Un nuovo decesso nelle ultime 24 ore (11.626 il totale da inizio epidemia). Il totale dei contagiati da inizio pandemia sale a 427.747, gli attualmente positivi sono 6.097. Rimane stabile e sotto controlla la situazione negli ospedali, con un solo nuovo ricovero (234 in totale) in area non critica. Nelle terapie intensive sono presenti 18 pazienti.

