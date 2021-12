Covid in Veneto, 4.016 contagi e 26 morti. A Treviso mille casi in 24 ore. In ospedale quasi 1.300 malati Il bollettino

Covid in Veneto, nel bollettino di oggi, 18 dicembre 2021, diffuso da Azienda Zero. Sono 4.016 i nuovi contagi e 26 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive e quindi in isolamento salgono a 58.405, mentre le vittime da inizio pandemia sono ora 12.161. Nei reparti degli ospedali sono ricoverati 1.079 pazienti, mentre 162 malati si trovano nelle terapie intensive.

Tra le province Venete

La provincia più colpita è Treviso con quasi mille contagiati in 24 ore, per la precisione sono +993, seguita da Venezia +746, Padova +722, Vicenza +689 e Verona 624.

