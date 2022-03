TREVISO - Gli ospedali tornano alla normalità dopo l'emergenza Covid. Il programma è sempre più incalzante, e le date sempre più precise. Dal 7 marzo tutte le sale operatorie torneranno a essere pienamente operative, in tutta la provincia. Comprese quelle dell'ospedale di Vittorio Veneto, che per il momento rimane comunque Covid hospital. Dal 10 marzo, di seguito, l'ospedale San Camillo non ospiterà più pazienti positivi. L'Usl ha già sospeso i trasferimenti, così anche la struttura privata convenzionata potrà tornare alla consueta attività. Il 15 marzo, infine, il pronto soccorso di Vittorio Veneto verrà riaperto a tutti. L'area dell'emergenza non è mai stata chiusa, ma negli ultimi mesi era stata trasformata in un punto di primo soccorso dedicato ai pazienti contagiati dal coronavirus.L'azienda sanitaria ha già iniziato a recuperare parte delle 17mila prestazioni non urgenti tra visite, esami e interventi chirurgici (questi ultimi sono quasi 1.000), sospesi nel picco peggiore dell'epidemia. «E dal 7 marzo, con la riapertura di tutte le sale operatorie, continueremo in modo ancora più spedito assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl in questo periodo le liste d'attesa si sono inevitabilmente allungate. Ma ora puntiamo ad azzerarle entro la fine dell'anno». Il Covid sta mollando la presa. E questo apre nuovi margini.

Comuni senza contagi Covid

Nella mappa dei contagi della Marca sono finalmente tornati a spuntare alcuni comuni verdi. I primi sono quelli di Castelcucco e Segusino. Qui l'incidenza del coronavirus è scesa sotto quota 250 casi per 100mila abitanti. Un livello così basso non si vedeva praticamente dall'inizio dello scorso autunno. Di contro, ci sono due comuni che restano sopra quota 1.200 contagi per 100mila abitanti. Si tratta di San Zenone e Monfumo. A livello generale, però, l'incidenza media in provincia è calata a 534 contagi ogni 100mila trevigiani. Di fatto appena uno scalino più su della soglia verde. La riduzione degli orari dei Covid point e dei centri vaccinali (oggi verrà chiuso quello di Vedelago e gli altri non funzioneranno più di domenica) ha permesso di far rientrare parte del personale negli ospedali. E a questo si aggiungono i quasi 6,6 milioni di euro stanziati dalla Regione proprio per il recupero delle prestazioni: 5,5 milioni verranno impegnati per coprire gli straordinari di medici e infermieri attraverso la libera professione aziendale e 1,1 milioni per aumentare il supporto garantito dai centri privati accreditati e convenzionati. A partire dal San Camillo, appunto, ma non solo.

«Dopo il prezioso lavoro svolto, dal 10 marzo il San Camillo non sarà più Covid hospital rivela il direttore generale il trasferimento dei pazienti positivi dal Ca' Foncello è già stato sospeso». Alla fine resteranno essenzialmente due riferimenti per il Covid: le Malattie infettive dell'ospedale di Treviso, che oggi conta il ricovero di 31 pazienti positivi, e l'ospedale di Vittorio Veneto, dove oggi sono ancora ricoverati 80 pazienti positivi. Anche in quest'ultimo caso, però, la situazione è in evoluzione. «Andremo a dedicare al coronavirus una sola area dell'ospedale, che per questo al momento resterà ancora formalmente un Covid hospital fa il punto Benazzi la nuova organizzazione, però, ci consentirà di tornare a essere operativi negli altri settori».

La struttura, insomma, verrà sostanzialmente divisa in due parti. Si inserisce in questo contesto il percorso che porterà alla riapertura generale del pronto soccorso di Vittorio Veneto: dal 15 marzo non sarà più un punto di primo intervento riservato solo ai pazienti colpiti dal virus. Finora i cittadini con altri problemi di salute hanno dovuto far riferimento al pronto soccorso di Conegliano. Ma nel giro di un paio di settimane le cose dovrebbero cambiare, sempre al netto di imprevedibili colpi di coda dell'epidemia. Tutto ruota attorno alla ripresa delle attività nell'area medica. Scendendo progressivamente da 80 a 50 ricoverati Covid positivi, sarà possibile recuperare una serie di posti letto in Medicina. Sono questi i conti che stanno alla base della riapertura generale del pronto soccorso di Vittorio Veneto. «Per riaprirlo è fondamentale avere un margine all'interno dell'area medica specifica il direttore generale altrimenti non sarebbe possibile dare tutte le risposte necessarie ai cittadini. Osservando l'andamento attuale, contiamo che sia possibile procedere dal 15 marzo». La data è già stata segnata ufficialmente sul calendario dell'azienda sanitaria. Il 15 marzo a Vittorio Veneto sarà presente lo stesso Benazzi per sottolineare la svolta nell'emergenza Covid.