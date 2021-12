Covid Veneto, il bollettino di oggi, martedì 14 dicembre. Impennata di vittime, sono 19, e contagi, con 4.088 casi. Ricoveri in ospedale: siamo a 1.139 pazienti

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 14 dicembre 2021. Nuova impennata di positivi oggi nella nostra regione, con 4.088 nuovi contagi, fra i quali spicca Vicenza, con 930 casi. Terribile anche la conta dei morti, con 19 vittime. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a quota 558.205, mentre quello dei decessi a 12.084. Sfondano la soglia dei cinquantamila i cittadini veneti in isolamento: sono 52.020.

Contagi nelle province del Veneto

L'incremento maggiore di nuovi positivi oggi si è registrato nella provincia di Vicenza, con 930 casi, non lontane la provincia di Padova, con 826 casi, e quella di Treviso, con 805. Oltre i 600 nuovi positivi a Venezia, dove sono 648, per la precisione, e Verona, con 645. Belluno registra 112 nuovi contagi e Rovigo 89.

Ospedali, aumentano anche i ricoveri

Sono 1.139 in totale i pazienti che stanno ricevendo cure contro il Covid negli ospedali del Veneto. Nel dettaglio, 997 sono quelli ricoverati in area non critica, con un balzo in avanti di 81 casi, mentre nelle terapie intensive oggi ci sono 142 pazienti, ieri erano 136 (+6).

Vaccini, quanti ne sono stati fatti?

Hanno raggiunto quota 8.341.609 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Veneto: di queste 46.869 sono state inoculate nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, 1.999 sono state le prime dosi (per un totale di 3.450.365), 1.894 i cicli completati (3.868.929) e 42.926 (1.022.033) le dosi addizionali. Complessivamente il Veneto ha utilizzato il 97,1% delle dosi fornite.