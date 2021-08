Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Sono stati 682 i nuovi contagi da Corononavirus nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Una vittima del virus, sempre nelle 24 ore. Stavolta è Treviso la provincia con il numero maggiore di nuovi infetti, con 135 contagi, seguita da Verona, 132, Padova 129, Vicenza 103, Venezia, 95, Rovigo, 53, Belluno, 21.

Covid in Veneto: i numeri

Sale quindi a 441.102 il numero dei postivi da inizio pandemia, mentre sono 13.369 gli attualmente positivi in isolamento domiciliare. Sono invece 150 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti, 18 quelli nelle terapie intensive. Sono invece 11.647 i decessi per Covid da inizio epidemia.

